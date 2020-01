Schutz für Provinzial-Mitarbeiter

Die rund 3500 Beschäftigten des Sparkassen-Versicherers Provinzial Nordwest (PNW) an den Standorten Münster, Kiel und Hamburg sind bei einer Fusion mit der Provinzial Rheinland zumindest bis zur Jahresmitte 2022 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Das berichtete der Verhandlungsführer der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Fassin, am Montag unserer Zeitung. Auch Provinzial-Sprecher Jörg Brokkötter bestätigte die Vereinbarung.

Konkret haben Verdi und die Provinzial einen neuen Tarifvertrag abgeschlossen, der einen Kündigungsschutz bis Juni 2025 und Standortgarantien für alle drei Versicherungssitze in Münster, Hamburg und Kiel beinhaltet. „Allerdings“, so Fassin, „kann die Provinzial Nordwest bei einer Fusion oder einer wesentlichen Änderung der Anteilseignerstruktur den Tarifvertrag vorzeitig kündigen.“ Dieser Schritt könne aber nur mit einer Frist von einem Jahr erfolgen und frühestens zum Ende Juni 2022 wirksam. „Ich glaube bare nicht, dass das Unternehmen das macht“, zeigte sich der Gewerkschaftsmann zuversichtlich.

„Die Beschäftigten der PNW erhalten eine in der Versicherungsbranche einmalige Schutzregelung. Im Gegenzug haben sich ver.di und die betrieblichen Mitbestimmungsgremien verpflichtet, notwendige Veränderungsprozesse in der so geregelten Form aktiv und zügig zu begleiten und zu unterstützen. Eingriffe in die Arbeitsbedingungen sind nicht vorgesehen“, betonte k Fassin. „Gerade in der Situation des Fusionsprüfungsprozesses ist dieser Tarifvertrag ein hartes Stück Arbeit gewesen, das aber im Ergebnis eine für die gesamte Versicherungswirtschaft wegweisende Vereinbarung ergeben hat.“

Die Eigentümer des Provinzial Nordwest-Konzerns und der Provinzial Rheinland Versicherung verhandeln seit längerem über eine Fusion. Eine schriftliche Absichtserklärung gibt es seit Oktober 2018. Früheren Angaben zufolge sollte die Fusion bereits zum 1. Januar 2019 erfolgen. Anteilseigner der beiden Unternehmen sind Sparkassenverbände und kommunale Landschaftsverbände. „Wir sind immer noch bei der Wertermittlung, aber auf gutem Weg“, beschrieb Brokkötter den gegenüber unserer Zeitung den aktuellen Verhandlungsstand.

Der Tarifvertrag bedeute jedoch keine Zustimmung zu einer Fusion, betonte Fassin. Hierzu müsse in den Verhandlungen der öffentliche Auftrag der Versicherung als elementare Bedingung festgeschrieben werden.

Laut Verdi umfasst die mit der Provinzial getroffene Vereinbarung auch eine quantitativ wie qualitativ ausgewogen Entwicklung aller drei Provinzial-Nordwest-Standorte. Auch sei ein Schutz der Auslagerung von Unternehmensteilen Teil des neuen Tarifvertrages. Ein Outsourcing sei lediglich in sehr eng beschriebenen Grenzen überhaupt möglich. In jedem Fall seien negative Auswirkungen für eventuell betroffene Beschäftigte ausgeschlossen.

Doch die Beschlüsse gehen laut Verdi noch weiter: In jedem einzelnen Fall einer Veränderung des Arbeitsplatzes kämen bestehenden bzw. künftig abzuschließenden Sozialpläne zur Anwendung. Auch sollen in allen Teilen des Konzerns auch zukünftig die Verdi-Tarifverträge gelten.

Die PNW ist Verdi noch weiter entgegengekommen: Die Betriebsräte im Konzern erhalten nämlich erweiterte Beteiligungsrechte, insbesondere hinsichtlich der Themen Arbeitnehmerqualifizierung und Wissenstransfer für die Beschäftigten, sowie zum Erhalt bzw. zur Förderung der Gesundheit.

Darüber hinaus sei zu verhandeln, wie die betriebsrätliche Beteiligung bei der Planung, Entscheidung und Umsetzung von betrieblichen Veränderungen auf eine noch breitere Grundlage gestellt werden kann, berichtete Fassin.