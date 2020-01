Nissen verbindet in ihren Arbeiten eigene Erinnerungen mit Bildern und Szenen, die fest im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert sind. Ein grundlegendes Motiv ihrer Arbeiten sind Mensch und Natur, die ambivalente Beziehung des Menschen zu seiner natürlichen Umwelt und seine Sicht auf sie. Ergründet wird, wie der Mensch in die Natur, von der er abhängig ist, eingreift, Einfluss auf sie nimmt, sie verändert und zerstört. Deren ungebrochene Macht zeigt sich in Wetterphänomenen und Naturkatastrophen, denen die Menschheit ausgeliefert ist und zu denen sie selbst beiträgt.

Die in der Ausstellung gezeigten Bilder, die alle auf das Meer verweisen, entstanden in den Jahren 2007 bis 2020 nach Skizzen und auf Grundlage von eigenen und freizugänglichen Fotos aus dem Internet, die somit ins digitale Gedächtnis überführt und als vermeintlich rein objektive Quellen unsere eigene Erinnerung und Wahrnehmung von Ereignissen oder Orten überlagern und verfälschen. In den Arbeiten verschmelzen Realität und Fiktion, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Julia Nissen, in Heidelberg geboren, studierte Visuelle Kommunikation an der Fachhochschule Münster und Philosophie und Sinologie an der WWU. Seit 2004 arbeitet sie als Freischaffende Künstlerin. Die Beschäftigung mit der Druckgraphik führte Julia Nissen zur Malerei. Insbesondere die frühere Auseinandersetzung mit dem Holzschnitt reflektiert in der zum Teil plakativen Farbigkeit ihrer malerischen Arbeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Vernissage ist am Freitag (24. Januar) um 19 Uhr im Kreativ-Haus, Diepenbrockstraße 28. Eintritt frei. Die Ausstellung ist bis zum 30. März zu sehen.