„Die entscheidende Motivation für mich war zu erfahren, wie ein durch den Zoo finanziertes In-Situ-Projekt vor Ort in einem tropischen Land aussieht und funktioniert. Eine andere Kultur sowie Lebensweise kennen zu lernen und meine Englischkenntnisse aufzubessern“, sagt Vogt zu seiner Motivation. Wagner ergänzt, „Vogt hat im täglichen Geschäft mitgeholfen und tatkräftig mit angepackt, die erste Voliere zur Zucht des vor der Ausrottung stehenden Weißschulteribisses aufzubauen“. Mit der Voliere, in der die seltenen Tiere – die weltweite Population wird auf rund 1000 Tiere geschätzt – gezüchtet werden sollen, betritt das Team des ACCB in Kambodscha Neuland. „Die Tiere im Artenschutzzentrum sind alle gerettet und wieder aufgepäppelt worden. Mit ihnen wollen wir nun in die Zucht gehen“, so Wagner. Das Problem sei, dass es bislang kaum belegbare Zuchterfahrungen gebe.