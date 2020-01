Mittagszeit an der Hammer Straße 60, direkt gegenüber der Josefskirche. Die Tische im Bistro der „Fairteilbar“ sind fast voll besetzt. An einem sitzt Esther Frey, das Soja-Geschnetzelte schmeckt ihr an diesem Donnerstag am leckersten und natürlich den Apple-Crumble, den es dort regelmäßig als Dessert oder süßen Snack gibt.