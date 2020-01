Münster -

Von Erhard Kurlemann

„Wilsberg“ – die Krimi-Serie ist seit 1995 regelmäßig im ZDF zu sehen. 66 Folgen gab es bislang. Jetzt gibt eine Ergänzung: Christiane Schunk will den ersten Wilsberg-Stammtisch in Deutschland ins Leben rufen. Am Samstag treffen sich die Fans im Kleinen Brauhaus in Münster – oder vorher am Antiquariat..