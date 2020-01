Anmeldungen fürs neue Kita-Jahr

Ab dem 9. Februar vergeben die Kitas in Münster üblicherweise ihre Plätze und versenden die Zusagen für das neue Kindergartenjahr. Da der 9. Februar ein Sonntag ist, erfolgen die Zusagen in diesem Jahr voraussichtlich ab Montag (10. Februar), heißt es in einer städtischen Mitteilung. Eltern müssen innerhalb einer Frist von ein bis zwei Wochen den angebotenen Platz zu- oder absagen. Auf die Entscheidungen der einzelnen Kitas hat das Jugendamt keinen Einfluss. Werden angebotene Plätze nicht angenommen, vergeben die Kitas die Plätze neu.

Über die Vergabe von Plätzen in Kindertageseinrichtungen entscheiden nach vorgegebenen Aufnahmekriterien die Kitaleitungen oder die Träger der einzelnen Kitas. Sie dürfen dabei nur Kinder berücksichtigen, für die im Kita-Navigator Vormerkungen eingetragen wurden.

Ab 1. April erhalten alle Eltern, die noch keine Platzzusage erhalten haben, Informationen vom Jugendamt über den aktuellen Stand ihrer Vormerkungen und das weitere Vorgehen.

Alle Informationen über das Anmelde- und Vormerkverfahren für Kita- und Kindertagespflegeplätze sind auf der Homepage des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien zusammengefasst: www.stadt-muenster.de/jugendamt/kindertagesbetreuung. Und hier geht’s direkt zum Kita-Navigator: muenster.kita-navigator.org