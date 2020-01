Holocaust-Zeitzeugin Halina Birenbaum am Wilhelm-Hittorf-Gymnasium

Mit beeindruckender Stärke und Ruhe berichtete die 90-Jährige dort von den grausamen Ereignissen desNationalsozialismus und von ihrer Zeit im Warschauer Ghetto. Dort habe sie sich den ­ganzen Tag im Dunkeln ­verstecken müssen, Reden war verboten. Geholfen habe ihr das Schreiben­lernen: „Mein Bruder hat es mir beigebracht. Ich musste Sätze 25-mal wiederholen, bis das Komma an der richtigen Stelle war. Das war wichtig. So musste ich nicht zuhören, was mit den Juden passiert.“

Ihre Eltern starben in Majdanek und Treblinka

Schließlich kam Birenbaum in das Konzentrationslager Majdanek, später nach Ausschwitz, ihre Eltern starben in Majdanek und Treblinka. „Ich wusste in dieser Zeit nicht mehr, wer ich war. Alle Menschen um mich herum waren nicht mehr da“, berichtete sie den sichtlich ergriffenen Schülern.

Buch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“

Birenbaum, die in Warschau geboren wurde, konnte diese Erlebnisse später in dem Buch „Die Hoffnung stirbt zuletzt“ verarbeiten. Allerdings hat es fast 20 Jahre gedauert, bis sie dazu bereit war: „Alle haben darüber geredet, warum Menschen gestorben sind. Ich wollte endlich erzählen, warum wir überlebt haben.“

Holocaust-Gedenktag am 27. Januar

Der Besuch Birenbaums am Hittorf-Gymnasium wird durch die Teilnahme der Oberstufenschüler am Holocaust-Gedenktag am 27. Januar ergänzt. „Als Schule wollen wir unserer umfassenden Verantwortung nachkommen, den Schülern die Geschehnisse des Holocaust aus erster Hand zu vermitteln“, erklärte Geschichtslehrer Winfried Heuvers. Zudem solle durch den Vortrag ein Zeichen gegen Antisemitismus gesetzt werden.

Ein Appell

Dieses Zeichen setzte Birenbaum am Ende auch mit einem direkten Appell an die Schüler: „Wenn so etwas einmal passieren konnte, kann es wieder passieren. Davor habe ich Angst. Deshalb sollt ihr kämpfen und euch nicht beeinflussen lassen!“ Einen Appell, den sie auch an die Schüler im Schiller-Gymnasium richtete, das sie am selben Tag besuchte.