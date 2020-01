Heimvorteil

Mit der Nominierung Kriegeskottes als Bürgermeisterkandidaten geht die Grevener SPD wieder einen Weg, der schon bei der Wahl von Peter Vennemeyer erfolgreich war. Kriegeskotte ist Grevener und langjähriges Ratsmitglied, er kennt sich in Greven bestens aus. Ein Vorteil gegenüber einem seiner Konkurrenten, Dietrich Aden von der CDU. Der Münsteraner muss sich erst noch in all das einarbeiten und sich bekannt machen. Kriegeskottes Nachteil: Seine Partei. Denn bekanntlich befinden sich die Sozialdemokraten im Sturzflug. Ob die Grevener SPD und Krieges­kotte diese Tendenz vor Ort umkehren können? Das ist eine von vielen Fragen in den kommenden Monaten.

Von Peter Beckmann