Seine aktive Karriere als CDU-Bundestagsabgeordneter liegt schon lange zurück. Im Internet indes ist der 73-jährige Ruprecht Polenz ein echter Star, dessen Facebook-Beiträge eine hohe Reichweite erzielen – und sehr viele kontroverse Diskussionen auslösen.

Jetzt wird dem Münsteraner eine Ehre zu teil, die man ansonsten eher bei den den meist jungen „Influenzern“ vermutet. Beim Wettbewerb „Die goldenen Blogger“ hat es Polenz in den Kreis der Nominierten geschafft – und zwar in der Kategorie „Newcomer des Jahres“.

Entscheidung am 9. März

Damit wird gewürdigt, dass Polenz 2019 „im Alter von 73 Jahren auf Twitter mächtig aufdrehte“, wie es in der Ankündigung heißt. Die Entscheidung fällt am 9. März bei einer Veranstaltung in Berlin. Insgesamt gibt es 18 Kategorien. In der wichtigsten Kategorie „Blogger des Jahres“ ist unter anderem Rezo nominiert, der schon mal der CDU mit seinem berühmt gewordenen Wahl-Video mächtig einheizte.