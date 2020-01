2,08 Meter erhabene Chefetage gegen 1,76 Meter jeckes Normalmaß: Nach den Erfahrungen vergangener Jahre mit etwas kürzer geratenen Narrenoberhäuptern bei der KG „Die Lustigen Westfalen“ hatte Präsidentin Anke Magers diesmal zur Ordensverleihung eine kleine Holztreppe für Prinz Thorsten besorgt.

Und vom Podest war er dann mehr als auf Augenhöhe mit dem Westfalen-Vorstandsvorsitzenden Dr. Thomas Perkmann, der Austausch der Ehrungen verlief von der „Karriereleiter“ aus entsprechend reibungslos und war der erste Lacherfolg bei den rund 150 originell kostümierten Besucher.

„Ihr habt ja hier eine richtige Kathedrale“, meinte Prinz Thorsten am Freitagabend angesichts der Location auf dem Betriebsgelände am Industrieweg. Ein zweites Kompliment gab es für den Namen der Gesellschaft: „Wir sind ja alle im Karneval lustige Westfalen. Ihr mit eurer Bezeichnung ein gutes Händchen gehabt“, so Brendel.

Gemeinsam mit einer stattlichen Zahl an Gardisten, den Adjutanten und der Lady Carneval rockte Brendel mit seinen Liedern den Saal. Ein Auftakt nach Maß im knapp vierstündigen Programm. Das Männerballett XXL-fen der KG ZiBoMo begeisterte ebenso wie der Comedy-Zauberkünstler Marcus Magnus. Der Entertainer und Live-Musiker aus Dortmund trat im Laufe des Abends gleich mit drei Shows auf. Auch die Prinzen-Tanzgarde Borghorst gefiel mit „Blue Diamonds ahoi“ ebenso wie das Tanzcorps Blau-Weiß Vilkerath.

Den Sessionsorden der Lustigen Westfalen ziert diesmal der Rosenmontagswagen 2019. Mit ihrem Motto „Trump und Merkel. Mit Europa in die Zukunft“ sicherten sich die Westfalen bei der Jury den dritten Rang in der Wagenwertung. Im Februar will mit erneut mit einem aktuellen Motto auf dem Gefährt den Umzug bereichern. „Vielleicht reicht es ja diesmal für den Pokal“, ist Magers optimistisch.