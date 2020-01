Die Kleinsten machen Musik

Die Kindertagesstätte „Julius Moses“, benannt nach einem 1868 geborenen und 1942 im KZ Theresienstadt gestorbenen Berliner jüdischen Arbeiterarzt, der Familien in sozialen Notlagen kostenlos behandelte und Samariter-Schulungen abhielt, wird vom Arbeiter-Samariter-Bund betrieben. Aktuell besuchen 40 kleine Mädchen und Jungen ab einem Jahr die Kita. Ab August werden 70 bis 75 Kinder in der Vier-Gruppen-Einrichtung betreut. Für die Kita wurde ein Holzhaus am Dahlweg umgebaut, das ursprünglich als Flüchtlings-Unterkunft gedient hatte. Die neue Kita hat auch eine Turnhalle, einen Mehrzweckraum, einen großen Außenspielbereich und ein Atelier. In Letzterem ist der Musikpädagoge der Kita, Raphael Klotz tätig. Die musikalische Förderung der Kinder gehöre zum Profil der Einrichtung, sagte der Vorstandsvorsitzende des ASB Münster, André Weber bei der Eröffnung.