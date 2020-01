Margarita Volojs Welt ist eine andere als die Welt der Kinder der 6 c und 6 d des Gymnasiums Laurentianum in Warendorf. Die Jüdin geht regelmäßig in die Synagoge und hat ihre Kindheit in Kolumbien verbracht. Sie hat die ersten Jahre ihres Lebens nicht deutsch sprechen dürfen, weil es in den Augen ihrer Eltern die Sprache der Täter war.