Körper und Geist sind unzertrennlich – zumindest in irdischen Dimensionen. Welches Verhältnis die beiden miteinander haben, bestimmt der Körper mehr, als es der Geist in seiner Herrschsucht wahrhaben will. Im besten Fall können die beiden scheinbar wesensfremden Teile des Menschen einander mit Neugier freundschaftlich kennenlernen.