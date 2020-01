Am 22. Februar (Samstag) geht es in Mecklenbeck wieder hoch her: Die St.-Anna-Narren richten dort ihr großes Karnevalsfest aus. Seit knapp 40 Jahren ist das Mecklenbecker Kostümfest ein karnevalistisches Highlight in Münsters Westen.

Die närrische Party findet auch diesmal wieder in der Aula der Peter-Wust-Schule statt. Unter dem Motto „Vom Neandertaler zum Steuerzahler“ laden Käpt‘n Tobi und seine Crew am Samstag vor Rosenmontag um 20.11 Uhr mit einem dreifachen „Mecklenbeck Helau“ zum närrischen Treiben ein. Sie wollen damit aktuelle Entwicklungen im Ehrenamt aufgreifen.

„Wir freuen uns schon jetzt auf einen stimmungsgeladenen Abend“, heißt es in einer Mitteilung des Elferrats der St.-Anna-Narren. Hinter den Kulissen haben Käpt‘n Tobi und seine Mitstreiter bereits seit Monaten wieder intensiv am Programm des närrischen Events gefeilt. Mit von der Partie sind diesmal die Tänzer der Karnevalsformation „Roxeler Funken“, der Spielmannszug Lamberti sowie weitere Gruppen. Traditionell werden zum Karnevalsfest bevorzugt Gruppen aus dem Mecklenbecker Umfeld eingeladen. Auch das Jugendprinzenpaar Lara I. und Jost I. sowie Stadtprinz Thorsten II. haben ihr Kommen zugesagt.

Eintrittskarten für das Karnevalsfest der St.-Anna-Narren sind im Lotto / Toto-Geschäft am Dingbängerweg 70 (vormals Wänke) erhältlich.