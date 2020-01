Der Name ist Programm – und das gleich in doppelter Hinsicht: Wenn der Gospelchor St. Marien aus Telgte am 9. Februar (Sonntag) um 17 Uhr unter dem Titel „We are marching“ ein Konzert in der Heilig-Geist-Kirche an der Metzer Straße gibt, dann hat er nicht nur die Entfernung zwischen Münster und der Nachbarstadt zurückgelegt (wenn auch höchstwahrscheinlich motorisiert). In bewährter Manier pilgert der Chor unter der Leitung von Stephan Hinssen auch singend durch die Welt der Gospels und Spirituals.

Nachdem der Chor Ende Oktober das Wallfahrtsabschlusskonzert in St. Marien in Telgte gesungen hatte, kam der Gedanke, das Konzert zu wiederholen. Und da es persönliche Beziehungen zu der Gemeinde Heilig Geist in Münster gibt, war schnell der Kontakt geknüpft.

Mit der Idee, in Heilig-Geist zu singen, kam gleichzeitig der Gedanke zu einem Benefizkonzert auf. Der Chor möchte laut eigener Mitteilung nun die Ferienfreizeit der KjG (Katholische jungeGemeinde) Heilig-Geist unterstützen.

Damit das Konzert eine runde Sache wird, treffen sich die Sängerinnen und Sänger an diesem Wochenende in Nottuln zu einem Probenwochenende, um die Lieder wieder parat zu haben. Neben dem reinen Einstudieren steht dabei auch die Stimmbildung im Vordergrund.

Der Eintritt zur einstündigen Reise am 9. Februar ist übrigens frei(willig), heißt es abschließend.