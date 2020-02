Gegen 17.15 Uhr wurde die Feuerwehr Münster zu einem Pkw-Brand an der Homannstraße, direkt in der Nähe des Albersloher Wegs gerufen. Aus einer Tiefgarage schlug den Einsatzkräften dichter Rauch entgegen. Personen waren laut Feuerwehr durch den Brand nicht in Gefahr. „Die an die Tiefgarage angrenzenden Gebäude wurden jedoch vorsorglich evakuiert, da nicht auszuschließen war, dass sich der Rauch in die Treppenräume ausdehnen könnte”, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Etwa 20 Personen mussten das Gebäude verlassen, wovon die Mehrzahl in einem bereitgestellten Bus betreut wurden.

Albersloher Weg gesperrt

Unter schwerem Atemschutz gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand zu löschen. Der angrenzende Albersloher Weg musste dafür zeitweise komplett gesperrt werden. Zur Entrauchung wurden drei Hochleistungslüftern eingesetzt. Der Einsatz dauerte etwa zweieinhalb Stunden.

Pkw-Brand in Tiefgarage 1/4 Bei einem Brand in einer Tiefgarage an der Homannstraße in Münster-Gremmendorf wurden mehrere Fahrzeuge zerstört. Foto: Helmut P. Etzkorn

Acht Feuerwehrtrupps bekämpften den Brand unter schwerem Atemschutz. Foto: Helmut P. Etzkorn

Die angrenzenden Gebäude wurden evakuiert. Die Bewohner wurden in einem Bus der Stadtwerke betreut. Foto: Helmut P. Etzkorn

Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, Freiwilligen Feuerwehr und der Hilfsorganisationen der Stadt Münster im Einsatz. Foto: Helmut P. Etzkorn

Zur Höhe des Sachschadens gab es zunächst noch keine Angaben. Wie ein Feuerwehrsprecher berichtet, wurden aber mehrere Autos durch den Brand zerstört. Die Ermittlungen zur Brandursache führt die Polizei.