Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilt, war der Fahrradfahrer um 7.32 Uhr stadteinwärts auf dem rechten Fahrbahnrand auf der Roxeler Straße in Höhe der Autobahnüberführung unterwegs, als er mit einem in gleicher Richtung fahrenden, weißen VW Up kollidierte. Bei dem Unfall ist der 20-jährige Radfahrer schwer verletzt worden.

Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Es kam für die Dauer der Unfallaufnahme zu Verkehrsbehinderungen: Die Polizei musste eine Spur sperren. Es gab einen Rückstau bis nach die Roxel.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.