Die Freilegung des verdächtigen Objektes an der Stettiner Straße hat länger gedauert, am Mittwoch stand es fest: Es handelte sich um eine britische 250-Kilogramm-Fliegerbombe. Vor der Entschärfung am Nachmittag hatte Feuerwehr-Sprecher Jörg Rosenkranz gewarnt, es könnte einen Knall geben: „Konstruktionsbedingt muss ein Teil des Zünders gesprengt werden, deshalb wird es eine kleine Explosion geben.“ Der Zünder müsste aus der Bombe herausgedreht werden, die Sprengung des Zünders gelang erst im zweiten Anlauf.

Gesperrt werden mussten während der Entschärfung die Stettiner Straße zwischen Mecklenburger Straße und Kösliner Straße sowie der Greifswaldweg, der Thomas-Morus-Weg, die Wollinstraße und der Küstrinweg. Auch die Thomas-Morus-Schule war von der Evakuierung betroffen. Die Anwohnerinnen und Anwohner wurden mit Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr informiert.

Die Freilegung des Blindgängers durch Experten der Feuerwehr und des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, die eigentlich schon am gestrigen Dienstag beendet sein sollte, war schwieriger als erwartet. Sie lag tief in der Erde. Erst am Mittwochvormittag bestätigte sich der Verdacht.