Am Dienstagmorgen sah es jedoch so aus, als würde die begonnene Freilegung noch den ganzen Tag andauern, wie eine Sprecherin der Feuerwehr Münster sagte: „Wir gehen alle davon aus, dass das Objekt nicht vor morgen früh endgültig ausgegraben wird.“ Dafür liege es einfach zu tief in der Erde. Ob und welche Auswirkungen der Fund habe, könne man dementsprechend noch nicht sagen: „Erst wenn das Objekt ausgegraben ist und untersucht wurde, können wir sagen, wie groß der mögliche Evakuierungsradius ist. Die Anwohner werden dann über Lautsprecher informiert“, sagte die Sprecherin.

Im Falle einer Entschärfung müssten die Stettiner Straße zwischen der Mecklenburger Straße und Kösliner Straße sowie der Greifswaldweg, der Thomas-Morus-Weg, die Wollinstraße und der Küstrinweg gesperrt werden. Für den Fall einer erforderlichen Evakuierung werden die Anwohnerinnen und Anwohner neben den Lautsprecherdurchsagen der Feuerwehr auch über die Warn-App „Nina“ informiert.