Open Air am 11. Juli 2020

Münster -

Eine deutschlandweit erfolgreiche Schlager-Partyreihe kommt in diesem Sommer auch nach Münster: Am 11. Juli wird auf der Freifläche an der Halle Münsterland das erste „Münster Olé“-Open-Air gefeiert. Auf der Bühne stehen werden unter anderem Anna-Maria Zimmermann und Michael Wendler.