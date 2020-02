Wenn der CDU-Kreisvorstand am Donnerstagabend zusammenkommt, dürfte es um ein brisantes Thema gehen. Die Reserveliste für die Ratswahl am 13. September soll festgezurrt werden, ehe die Mitglieder am 29. Februar darüber abschließend entscheiden. Aber der dafür auf dem Tisch liegende Vorschlag sorgt seit Tagen für einige Unruhe in der Partei.