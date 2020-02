Am 14. Februar (Freitag) findet im Planetarium des LWL-Museums für Naturkunde um 19.30 Uhr eine besondere Veranstaltung zum Valentinstag statt. „Die Adam und Eva-Tagebücher nach Mark Twain“ ist eine komödiantische Lesung mit Manne Spitzer und Christiane Hagedorn.

„Wo hast du den Tisch bestellt?“ „Im Eden“. „Im Eden? Da haben wir doch Hausverbot!“ „Na komm, das ist jetzt 40 Jahre her. Sollte der Laden immer noch denselben Pächter haben, hat der Mann inzwischen so einen Bart.“ Adam und Eva feiern ihren 40. Hochzeitstag dann lieber doch zu Hause – bei einem guten Glas Rotwein und der gegenseitigen Lektüre ihrer ehemaligen Tagebucheintragungen, wie es in der Ankündigung heißt.

Mit diesem dramaturgischen Kniff schaffen Spitzer und Hagedorn den komödiantischen Rahmen für ihre szenische Lesung in Spitzers pointierter und zeitgemäßer Übersetzung. Aus männlicher und weiblicher Perspektive werden die Jahre des quasi ersten Ehepaares der Menschheit lebendig mit allen Missverständnissen, Geschlechterkämpfen und liebenswerten Klischees, aber auch zärtlichen Momenten des gegenseitigen Verstehens, die eine lebenslange Partnerschaft ausmachen.

Und zwischendurch werden die Zuschauer durch trockene Kommentare und amüsante Wortgefechte des Paares ins Hier und Jetzt zurückgeholt. Ein äußerst vergnüglicher und ungewöhnlicher Blick auf die vertraute Geschichte von Adam und Eva vor und nach dem „Sündenfall“, heißt es weiter.

Der Eintritt beträgt zwölf (ermäßigt acht) Euro. Karten sind im LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Straße 285, erhältlich.