1990 von der Aids-Hilfe und der Prostituierten-Selbsthilfeorganisation „Straps und Grips“ ins Leben gerufen, erlangte der Huren- und Schwulen-Ball, kurz Husch-Ball, über zwei Jahrzehnte Kultstatus in Münster und weit über Münsters Grenzen hinaus. Die exzentrische Benefiz-Gala war eines der Highlights des queeren Jahres und wurde von Gästen aus ganz Europa besucht, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Eine queere Institution wird wiederbelebt

In den folgenden Jahren fanden im jährlichen Wechsel ein pompöser Ball und eine schrille und bunte Husch-Party statt, bis die Ära 2013 vorerst endete. Doch 2020, genau 30 Jahre nach dem ersten Ball, wird Husch wieder zum Leben erweckt – allerdings nicht als Ball oder Party, sondern genau dazwischen.

Eröffnet wird der Abend am 25. April (Samstag) im Jovel am Albersloher Weg durch ein dreistündiges Bühnenprogramm aus Travestie, Musik, Klassik, Show und Erotik (im Bild die Queen-Tribute-Band MerQury). Durch das Programm führen Christoph Tiemann und die „White Queen of Soul“, Bo Shannon, kündigen die Veranstalter an. Im Anschluss kommt mit DJane Blues eine Frau nach Münster, deren Leidenschaft es ist, Menschen in Bewegung zu bringen.

Vorverkauf ab dem 12. Februar

Der Vorverkauf startet am Mittwoch (12. Februar). Karten gibt es bei der Aidshilfe Münster, Schaumburgstraße 11, sowie im WN-Ticketshop am Prinzipalmarkt 13/14. Der Erlös des Abends kommt der Arbeit der Aids-Hilfe zugute.