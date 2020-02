Bereits um 12.11 Uhr startet am Sonntag (9. Februar) der Karnevalsumzug in Sprakel. Das habe der Vorstand entschieden, damit alle Teilnehmer wegen des angekündigten Sturms sicher nach Hause kommen, so die KIG am Freitagvormittag. Das sei momentan der Stand.

Normalerweise beginnt der Umzug stets um 13.11 Uhr. Die Sturmwarnung hat die Karnevalisten bewogen, eher zu starten.