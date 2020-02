Münster-Wolbeck -

Von Bettina Laerbusch

Es ist passiert: In einem Neubaugebiet in Wolbeck sind junge Eichen gepflanzt worden. Und das, obwohl es in einem Bericht der Stadt Münster heißt: „In sensiblen Bereichen wird bei zukünftigen Planungen nach Möglichkeit darauf verzichtet, Eichen zu pflanzen.“ Im selben Bericht taucht in Zusammenhang mit dem Eichenprozessionsspinner auch das Wort „Plage“ auf.