Münster -

Ein Unternehmen zu gründen, ist nicht immer einfach und bringt auch unvorhersehbare Probleme mit sich. Was Unternehmer aus solchen „FuckUps“ lernen können, erzählten am Mittwochabend drei Gründer aus eigener Erfahrung vor einem knapp 400 Menschen großen Publikum im Schloss in Münster.