Münster -

Von Stefan Werding

Die Stroke Unit am Clemenshospital in Münster hat die vergangenen Monate mehr oder weniger im Dornröschenschlaf gelegen. Das ändert sich nun: Die Stadt Münster hat in einer Verfahrensanweisung geklärt, dass Notärzte ihre Patienten ab sofort ins nächstgelegene Krankenhaus bringen soll. Das bedeutet, dass die Uniklinik Münster und das Herz-Jesu-Krankenhaus in Münster-Hiltrup Konkurrenz bekommen.