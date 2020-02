Die KIG Sprakel-Sandrup-Coerde hat ihren Karnevalsumzug ohne Sturm über die Bühne gebracht: Für Prinz Ingo II. Reismann, die Sprakeler Karnevalisten und natürlich auch für Sprakels Kinderprinz Alexander I. Strelets war es der Höhepunkt der drei tollen Tag in Sprakel.

58 Wagen und Fußgruppen beim 58. Umzug: Da tanzten zum Beispiel Powerfrauen als tolle Törtchen über die Straße. „Tarzan und Jane“ mischten mit. Die kfd („Das Netz, das Frauen trägt“) tauchte in den Karnevalswogen auf, in denen „Fischers Fritz“ von der Schlüppe fischte. Auch der Wagen der „Nerbelofreier“ widmete sich der „fabelhaften Unterwasserwelt“. Von oben blieb es glücklicherweise trocken beim Umzug, sodass der „Starlight Express“ der Brians übers Pflaster sausen konnte.

„Achtung Wild“ hieß es, es gab Haltestellen in Gelb (RV Sprakel), Pfauenpower und Landjugendwagen mit „99 Luftballons“ und mit aktuellen landwirtschaftlichen Bezügen: „No Farmer, No Food, No Future“.Rosenkavaliere gab es bei den KIG-Senatoren ebenso wie in den Reihen der Feuerwehrleute von den Rödelbrüdern: Sie begrüßten Sprakels neue „Feuerwache“. „Überflieger“ waren unterwegs, und auch die Mannen von der „Baustelle“; Gallier brachten die Duffs mit. Zirkus war angesagt, goldgelbe Bienen summten durchs Dorf.

„Ich will hoffen, dass das Wetter hält“, sprach Bürgerausschuss-Präsident Dr. Helge Nieswandt den Karnevalisten vorm Start aus den Herzen. Und das klappte. Bezirksbürgermeister Manfred Igelbrink war mit den Schlüppe-Karnevalisten unterwegs und lobte: „Trotz des Wetters macht Sprakel das Beste draus.“ Windig war es schon. Und das forderte die Fahnenträger und auch die Vorhut des Spielmannszugs der Stadtwache: Der Schellenbaum, der getragen wird, ist gut 13 Kilo schwer. Zu den treuen Zuschauern des Umzugs zählte auch die Mutter von Karnevalsfan Wolfgang Wilken. „Sie schaut sich das aus dem Fenster an“, erzählte er. Sie kenne die Anfänge genau – als in den 1960er-Jahren der erste Wagen („Die Würstchen sind wieder da“) für einen Karnevalszug gebaut wurde. Dem Sprakeler Fleischer Meyer waren damals Würstchen geklaut worden.