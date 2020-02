Trauer um Orang-Utan „Pongo“

Die Entscheidung sei den Tierärzten, Kuratoren und Tierpflegern des Allwetterzoos Münster sehr schwer gefallen. Doch am Ende wurde das 22 Jahre alte Orang-Utan-Männchen „Pongo“ nicht mehr aus der Narkose zurückgeholt, teilte der Zoo am Montag mit.

16 Jahre lebte der in Aalborg, Dänemark, geborene Orang-Utan im Allwetterzoo Münster. Leider verschlechterte sich sein Gesundheitszustand aufgrund einer bereits 2005 diagnostizierten chronischen Entzündung der oberen Atemwege immer weiter, so der Zoo. Eine chirurgische Intervention 2007 führte nur kurzfristig zu einer Verbesserung der Nebenhöhlenentzündung. Schon 2017 konnte „Pongo“ nur durch eine intensive tiermedizinische Betreuung eine lebensbedrohliche Lungenentzündung überstehen, eine Folge der chronischen Bakterienbesiedlung von Kehlsäcken und Nasennebenhöhlen.

Bereits seit über einem Jahr hat sich das Team in regelmäßigen Abständen getroffen, um immer wieder den Gesundheitszustand sowie das Wohlbefinden des Orang-Utans zu beurteilen. Doch auch trotz aller Bemühungen der Tierärzte, täglicher Inhalation und einer optimalen tierpflegerischen Fürsorge, verschlechterte sich der allgemeine Zustand des Orang-Utan-Männchens weiter.

Dies führte zu dem Entschluss, „Pongo“ an diesem Montag für weitere tierärztliche Untersuchungen zu narkotisieren, berichtet der Allwetterzoo. Die dabei erhobenen Befunde seien eindeutig gewesen. „Wir wollten dem Orang-Utan einen weiteren Leidensweg aufgrund der Schwere der Erkrankung ersparen. Solche Entscheidungen fallen immer schwer – doch im Fokus steht stets das Wohl des Tieres als Individuum“, fasst Dr. Simone Schehka zusammen. „Wir danken dem ganzen Team für die aufopfernde Fürsorge in den vergangenen Jahren und insbesondere in den vergangenen Wochen.“

