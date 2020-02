Mit blauem Auge davongekommen

Zu einem Zeitpunkt, an dem viele Münsteraner bereits wieder erleichtert durchatmeten, zeigte Orkantief „Sabine“ noch einmal seine ganze Kraft. Am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr schlug eine starke Sturmböe auf das Flachdach des Albertus-Magnus-Kollegs am Horstmarer Landweg und riss es aus der Verankerung. „Erst gab es einen Knall, dann schepperte es“, berichtet Elisabeth Entrup vom Trägerverein des Wohnheims. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Reparaturarbeiten sollen so schnell wie möglich starten.

Zahlreiche Einsätze, aber keine Verletzten

Ansonsten verlief die Orkan-Nacht weniger dramatisch als befürchtet. Verletzte gab es nicht. „Münster ist glimpflich davongekommen“, resümierte Stadtrat Wolfgang Heuer am Montagmittag – und dankte allen Einsatzkräften.

Die hatten ab Sonntagmittag zwar keine schweren, aber doch zahlreiche kleinere Sturmschäden zu beheben. 120-mal musste die Feuerwehr ausrücken, zeitweilig waren bis zu 460 Einsatzkräfte der Berufswehr und aller 20 Freiwilligen Feuerwehren im Dienst, sicherten Häuser ab, an denen Dachpfannen zu Boden zu fallen drohten, befreiten Straße und Wege von Ästen.

Die Polizei hatte rund 100 Einsätze, „kleinere Sachen“, so Sprecherin Angela Lüttmann. Mal mussten Äste, mal Mülltonnen von der Straße geholt werden. Zwei witterungsbedingte Verkehrsunfälle verursachten nur geringen Sachschaden. Beamte, die in Rufbereitschaft versetzt worden waren, wurden nicht benötigt.

Auch die Natur kam glimpflich davon

Und auch die Natur kam mit einem blauen Auge davon. „Keine gravierenden Zwischenfälle“, bilanzierte Lena Friebel vom Grünflächenamt. An der Promenade mussten zwei Bäume gefällt werden, einige wenige wurden an anderen Stellen im Stadtgebiet entwurzelt. Die Verwaltung appellierte dennoch, in den nächsten Tagen vorsichtshalber Waldgebiete zu meiden – es könnte Äste zu Boden stürzen. Kleinere Schäden entstanden zudem an einigen städtischen Gebäuden, so die Verwaltung.

Böen bis zur Stärke 11

Die Wetterstation der Universität registrierte am späten Sonntagabend eine Böe der Stärke 11 (rund 116 Stundenkilometer), mehrere Böen erreichten die Stärke 10. Zudem fielen bis Montagmorgen rund 25 Liter Niederschlag.

Der LVM riet am Montag Versicherten, Schäden zu dokumentieren und anschließend der Versicherungsagentur zu melden. Wie hoch die durch „Sabine“ verursachten Kosten sind, lasse sich erst in einigen Tagen abschätzen, da Schäden meist erst mit zeitlicher Verzögerung gemeldet würden.