Gute Nachrichten für alle Freunde von Dance-Popsongs, klassischer Musik und den 90er-Jahren: Pop-Visionär Alex Christensen und das Berlin Orchestra gehen mit ihrem sehr erfolgreichen Musik-Projekt „Classical 90s Dance“ erstmalig im Frühjahr auf große Deutschland-Tour.

Zusammen mit ausgewählten Sängern und dem einen oder anderen Überraschungsgast werden sie die Perlen ihrer veröffentlichten Songs in 13 Städten live präsentieren – darunter am 29. April (Mittwoch) auch in der Halle Münsterland.

Bloß keine Routine aufkommen lassen

Die Erfolgsgeschichte um das neu erschaffene Genre „Orchestral Dance Music“, wird mit der Live-Tour weitergeschrieben. Als Ideen- und Taktgeber seines Projekts wird Alex Christensen erstmals hinter seiner DJ-Kanzel ein 30-köpfiges Orchester positionieren, heißt es in der Ankündigung.

Alex Christensen sagt selbst über die kommende Live-Tour: „Ich betrachte die ‚Classsical 90s Dance‘-Shows mit Live-Musikern und Live-Sängern als Ergänzung zu meinem bisherigen DJ-Dasein. Sie stellen aber auch eine besondere Herausforderung für mich dar. Die Shows sind viel anspruchsvoller und schwieriger als reine DJ-Sets, was mich freut. Als DJ hatte ich nämlich irgendwann alles gesehen und erlebt, was infolge zur Routine führen kann. Und Routine in der Musik, geht für mich, vorsichtig ausgedrückt, gar nicht.“

Nationale und internationale Gäste

Allerdings! Wer Christensen kennt, weiß, dass für den zurückhaltenden Hanseaten nichts langweiliger ist als Wiederholungen, heißt es weiter. Sein neues Album, für das er sich diesmal unter anderem mit Natasha Bedingfield, Maite Kelly und Eloy de Jong erneut internationale und nationale Gäste und Superstars ins Studio geholt hat, verfolgt deswegen nicht bloß die Erfolgsfährte der ersten beiden Alben weiter.

Wie damals, als er mit dem Musikmachen begann, und das Internet mit seinen Suchmaschinen, die schnelle Antworten lieferten, noch nicht in Sicht war, fordert er sich selber und seine Musik kontinuierlich aufs Neue.

Karten für das Konzert am 29. April ab 20 Uhr in der Halle Münsterland, Albersloher Weg 32