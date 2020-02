Zu einem bedrohlichen Vorfall ist es am Sonntag in Münster-Albachten gekommen. Um 23.10 Uhr klingelte es an der Haustür eines Reihenendhauses an der Sendener Stiege. Der nächtliche Besucher, so berichtet die Polizei, hatte sich mit einer Mütze und einem Tuch vor dem Gesicht maskiert und hielt ein großes Küchenmesser in der Hand.

Was auch immer er im Sinn hatte, das Vorhaben ging schief. Denn der 82-jährige Bewohner ging laut Polizei „sofort in die Offensive” und riss dem Unbekannten die Maskierung vom Kopf. Dabei griff er ins Messer und zog sich leichte Schnittverletzungen zu. Doch auch davon ließ er sich nicht aufhalten: „Der Albachtener schrie den ungebetenen Gast an und verjagte ihn von seinem Grundstück”, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.