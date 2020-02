„Du lebst auf diesen Moment hin“, sinniert Janine Cathrein auf der Bühne. „Und dann – yes – die Pension Schmidt!“ Während es für ihre Züricher Folkband Black Sea Dahu nicht der erste Auftritt in gemütlicher Café-Atmosphäre ist, freut sich der ein oder andere Besucher, der hier noch kein Konzert der Band miterlebt hat, über die aufgereihten alten Sofas und den Wohnzimmercharme.

Huch, ein Sitzkonzert – und man versinkt wohlig in den Kissen. Aufgefangen von der vertrauten Umgebung, meist mit geschlossenen Augen, immer lächelnd gibt Janine Cathrein ihre Stimme ins Mikro. Manchem Zuhörer erscheint sie wie die weibliche Version des US-amerikanischen Singer-Songwriters Eddie Vedder, der 2007 den Soundtrack zum Film „Into the Wild“ schrieb.

Aber eigentlich bedarf es keiner Vergleiche. Was Black Sea Dahu unter anderem mit dem neuesten Album „No Fire in the Sand“ dem Publikum präsentiert, ist eine einzigartige Komposition besonderer Stimmen, untermalt mit Klängen von Gitarre, Violine, Cello, Harmonium und Schlagzeug, die unter die Haut gehen.

Die Hälfte davon entspringt Mund und Hand dreier Geschwister, die das Herzstück der sechsköpfigen Band bilden. Was die Eltern von Janine, Vera und Simon Cathrein richtig gemacht hätten, damit ihre Kinder zu dritt auf Tour gehen können, fragt ein Zuschauer. Der Begabung auf den Grund zu gehen, oder sie an einem bestimmten Punkt fest zu machen, scheint der bescheidenen Janine schwer zu fallen. Sie hätten eigentlich schon immer Musik gemacht. Immer wieder stahl sie sich selbst als Kind ins Zimmer der Schwester und forderte sie auf, gemeinsam zu musizieren. Simon hätte man damals manchmal ans Cello zwingen müssen – aber sieht man die drei heute so hingebungsvoll auf der Bühne, scheint es wie das Natürlichste auf der Welt, dass sie tun, was sie tun.