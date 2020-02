Närrisches Jubiläum in Hiltrup: Zum elften Mal setzt sich Karnevalszug am Samstag (15. Februar) pünktlich um 14.11 Uhr auf der Marktallee in Bewegung. In diesem Jahr lautet das Motto dabei „Hiltrup macht Dampf“. Seit Jahren findet in Hiltrup der größte Straßenkarneval aller Außenstadtteile von Münster statt.

Hier die Zugfolge:

1) „Die Autowelt Hartmann wünscht viel Spaß beim Karneval“ (Wagen)

2) KGH-Kommandowagen

3) Spielmannszug Stadtrand Süd

4) AWM: „Bald in aller Munde – Mikroplastik in Lebensmitteln“ (Wagen)

5) The Flying Pilots: „Zoo“ (Wagen)

6) Bachscrew: „Sperrt uns ein, ist besser für euch“ (Wagen)

7) Narrenfreunde Hiltrup: „Narrenprozessionsspinner – es juckt schon wieder!“ (Fußgruppe)

8) Narrenfreunde Hiltrup: „Narrenprozessionsspinner – es juckt schon wieder!“ (Wagen)

9) KC Radioactive: „(Bier-) Kapitän“ (Wagen)

10) Lütten Jungs: „Mario Kart“ (Wagen)

11) Verein der Hörbehinderten Münster: „Ohrwurm“ (Fußgruppe)

12) Promenadenmischung Münster: „Ein Löffelchen voll Zucker“ (Wagen)

13) Feuerwehr Münster, Löschzug Hiltrup: „Mariokart“ (Wagen)

14) Reitverein im Dahl Hiltrup: „Mexico im Dahl Hiltrup“ (Fußgruppe)

15) Reitverein im Dahl Hiltrup: „Mexico im Dahl Hiltrup“ (Wagen)

16) Bürgerschützen Hiltrup: „Hiltruper Harlekins, Manege frei!“ (Wagen)

17) Bürgerschützen Hiltrup: „Hiltruper Harlekins, Manege frei!“ (Fußgruppe)

18) KG Leydensgenossen: „Wir fühlen uns Disco – Hiltrup glitzert“ (Wagen)

19) KLJB Nienberge: „Throwback-Party – die großen 80er und 90er“ (Wagen)

20) Hiltruper Power: „Piraten“ (Wagen)

21) Donnerstagsstammtisch: „Tintenfisch, Krake, Hummer… Plastik macht uns allen Kummer“ (Wagen)

22) Frauenpower: „Pfauen“ (Fußgruppe)

23) KG Hiltruper Jungs & Mädels: „Barock“ (Wagen)

24) 3D-Sexvilla: „Weltraum– Die 3D-Sexvilla hebt ab!“ (Wagen)

25) Stammtisch Immer Blau: „Zirkus in Hohenholte“ (Wagen)

26) IGKW Hohenholte: „. . . teuflisch gut!!!“ (Wagen)

27) „Die Autowelt Hartmann wünscht viel Spaß beim Karneval“ (Wagen)

28) Spielmannszug Vennheide

29) TuS Hiltrup: „We are One“ (Wagen)

30) Carnevalsclub Hiltrup: „30 Jahre CCH – 30 JahreKarneval in Hiltrup“ (Wagen)

31) AKG Emmerbachgeister: „Schillerndes Amelsbüren“ (Tanzgarde)

32) AKG Emmerbachgeister: „Schillerndes Amelsbüren“ (Fußgruppe)

33) AKG Emmerbachgeister: „Schillerndes Amelsbüren“ (Wagen)

34) „3x Autowelt Hartmann Helau! 3x Hiltrup Helau!“ (Wagen)

35) KG Pängelanton (Gesellschaftswagen)

36) Kfd St. Clemens: „Die Harlekinsdamen der Kfd“ (Fußgruppe)

37) Die Nerblofreier: „Fabelhafte Unterwasserwelt“ (Wagen)

38) KLJB Nottuln: „American Football“ (Wagen)

39) Beer Brothers: „Das Dschungelbuch“ (Wagen)

40) Karneval Beerlage: „Kunterbunt“ (Wagen)

41) Die Füsslis: „Die Füsslis voll verhext“ (Fußgruppe)

42) Die Provinzler Angelmodde (Gesellschaftswagen)

43) KLJB Roxel-Albachten: „Rentner/69 Jahre“ (Wagen)

44) Die Nachteulen: „Mit lautem Knall ab ins All“ (Fußgruppe)

45) Dynamo Tresen: „Pinguine aus Madagaskar“ (Wagen)

46) Feierfreunde Wolbeck: „Wolbeck Wilder Westen Wagen“ (Wagen)

47) RV 1876 Amelsbüren: „Pippi Langstrumpf – Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ (Fußgruppe)

48) RV 1876 Amelsbüren: „Pippi Langstrumpf – Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt!“ (Wagen)

49) Die Thekenproleten: „Tierisch verrückter Bauernhof“ (Wagen)

50) KGH-Garde: „Don‘t forget to be a Rockstar“ (Fußgruppe)

51) KGH-Senatorenwagen

52) KGH-Kinderwagen: „Die Hillis der KGH“

53) Autowelt Hartmann/KGH, Bagagewagen der KGH Damen

54) KGH-Damen: „Candy Girls“ (Fußgruppe)

55) KGH-Gesellschaftswagen: „Hiltrup macht Dampf“