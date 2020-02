Eine Woche nach „Sabine“ ist am Sonntag mit „Victoria“ gleich das nächste Sturmtief über Deutschland hinweggefegt. In Münster richtete der Sturm geringe Schäden an. Im Laufe des Abends gab es für die Feuerwehr mehr als 30 Einsätze, wie ein Sprecher mitteilte.

In Roxel musste ein umgestürzter Baum von den Gleisen geholt werden. Zuvor war ein Zug in den auf den Gleisen liegenden Baum gefahren. „Der Zug wurde nur leicht beschädigt“, erläuterte der Sprecher der Feuerwehr. Personen wurden nicht verletzt. Die Bahnstrecke der Linie RB 63 zwischen Münster und Coesfeld war für einige Zeit gesperrt.

Zuvor mussten am Sonntagnachmittag bereits etwa 200 Reisende bei Rheine wegen eines umgestürzten Baumes auf eine Oberleitung einen Intercity verlassen. 200 Fahrgäste in dem Zug von Berlin nach Amsterdam mussten den Intercity verlassen und in Busse umsteigen. Die Strecke, auf der auch Fernverkehr von Koblenz nach Norddeich unterwegs ist, wurde gesperrt - der betroffene IC konnte nicht mehr weiterfahren. IC- und EC-Züge wurden umgeleitet.

Entwarnung am Montagmorgen: Auf fast allen Bahnstrecken in Nordrhein-Westfalen fahren die Züge nach sturmbedingten Sperrungen am Sonntagabend wieder weitgehend nach Plan. Nur die Strecke von Mönchengladbach nach Venlo sei noch voll gesperrt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn. Auch beide Gleise auf der Bahnstrecke bei Rheine seien seit Montagmorgen wieder frei.

Ersatzverkehr & Einschränkungen

Im Bahnverkehr kam es am Sonntagabend vermehrt zu Verspätungen und auch Zugausfällen. Wie die Bahn per Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, waren auf gleich mehreren Strecken Bäume auf Bahngleise gefallen. Auf einen Strecken – zum Beispiel zwischen Münster und Nottuln – wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Auch zwischen Münster und Hamm (Westf.) sowie Münster und Dortmund gab es Einschränkungen.

Darüber hinaus meldete die Feuerwehr in Münster nur geringe Schäden wie etwa herabgestürzte Äste und Dachziegel. Auch Absperrungen von Baustellen und Fahrräder flogen umher.