Umgestürzter Baum trifft Zug in Roxel

Münster -

Das Sturmtief „Victoria“ hat am Sonntag in Münster für einige, wenn auch eher geringere Schäden gesorgt. In Roxel traf ein umgestürzter Baum einen fahrenden Zug. Die Bahnstrecke wurde vorübergehend gesperrt.