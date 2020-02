Ein Blick darauf werfen, was nicht mehr ist – oder nur noch in wenigen Spuren vorhanden, das konnte eine Gruppe von 35 Interessenten am Sonntagnachmittag. „Das alte verschwundene Münster. Vergessene Orte in Münsters Altstadt“ lautet der neue Stattreisen-Rundgang, der jetzt Premiere feierte. Franz Eschhaus und Timm Richter führten zusammen an bekannte Orte, durch unbekannte Gassen, lasen Masematte-Geschichten, berichteten Historisches und zeigten Fotos, Skizzen und Stadtpläne zur Ergänzung der besuchten Plätze. Aus geplanten 90 Minuten wurde eine kurzweilige zweistündige Entdeckungsreise durch die eigene Stadt. Da trübten auch die Windböen keinesfalls das Interesse der Zuhörenden.

Sogar Eschhaus war überrascht von dem Zustrom. „So viele hatten wir schon lange nicht mehr bei einer Premiere“, begeisterte er sich. Jetzt wissen die Teilnehmer, wo Masematte entstand, woher der Name des alten Parkplatzes Asche stammt, was Katthagen bedeutet, wo Johann Conrad Schlaun in Münster wohnte und wozu Kinder früher Pferdeäpfel sammelten. Das älteste und jüngste Haus der Buddengasse wurden bewundert, und Eschhaus klärte auf, was das Lokal Drübbelken mit dem Bau der A1 zu tun hat.

Der Rundgang startete bei der der Stadtbücherei, führte an der Lambertikirche vorbei über den Prinzipalmarkt, vorbei am Dom zur Überwasserkirche. Auf dem Schulhof der Gesamtschule Mitte konnte das älteste noch als Schule genutzte Schulgebäude der Stadt bewundert und die Häuserumrisse alter Zeiten im Pflaster erkannt werden. Ins Kuhviertel ging es durch die Wankelgasse und Hollenbachstraße zur Buddengasse. Am Ende erfuhr die Gruppe, wie Kinder früher in der Schafgasse berittene Polizisten in Schwierigkeiten brachten. Zu den Fakten gab es immer wieder deftige Masematte-Geschichten und „Dönekes“ – unterhaltsam und anschaulich.

Der nächste Rundgang zu diesem Thema findet am 4. Juni (Donnerstag) um 19 Uhr statt. Für Gruppen ist dies auch außerplanmäßig buchbar.