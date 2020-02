Im Jahr 2019 wurde in Münster jede fünfte Straftat im Bahnhofsviertel begangen. Der neue Polizeipräsident Rainer Furth bezeichnet dies als „erheblich“ – und will daher in nächster Zeit die polizeilichen Maßnahmen weiter intensivieren und die Möglichkeiten des neuen Polizeigesetzes ausschöpfen.