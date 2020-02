Für große Trauer und Betroffenheit sorgte am Wochenende der Todessturz eines jungen Mannes im Modehaus „Peek & Cloppenburg“ an der Ludgeristraße. Der 29-jährige Mann aus Paderborn hatte sich am Samstag gegen 12.30 Uhr an der Rolltreppe über die Brüstung in der dritten Etage in die Tiefe gestürzt.

Weitere Personen kamen durch den Sturz in dem zur Mittagszeit sehr gut besuchten Modehaus nicht zu Schaden. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei bestätigte nach Auswertung der Spurenlage den Suizid.

Das Modehaus war ab Samstagmittag geschlossen und öffnete auch am Montag mit leichter Verspätung, wie eine Mitarbeiterin sagte. Das Unternehmen äußerte sich nicht zu dem Vorfall.

Hinweis: Der Pressekodex sieht vor, dass über Suizide zurückhaltend berichtet wird. Dies gilt insbesondere für die Nennung von Namen und die Schilderung näherer Begleitumstände. Grund für die Zurückhaltung ist die hohe Nachahmerquote nach jeder Berichterstattung über Selbsttötungen. Daher werden wir nicht im Detail über den Vorfall berichten.

Wenn Sie sich selbst betroffen fühlen, kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge . Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten. Ergänzend können Sie das Angebot der Krisenhilfe Münster (0251-519005) in Anspruch nehmen und dort bis zu zehn kostenlose persönliche Beratungstermine vereinbaren.