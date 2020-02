Die Bluse, die einem selbst vielleicht nicht mehr gefällt, oder die Stiefeletten, die nie so richtig gepasst haben, sind möglicherweise genau das, was jemand anders sucht. Nach diesem Prinzip möchte die Verbraucherzentrale dafür sorgen, dass mehr Kleidung wiederverwertet wird. Denn das hat viele Vorteile – sowohl aus ökologischer wie aus ökonomischer Sicht.

Simone Weinke und Laura Leuders von der Verbraucherzentrale Münster veranstalten am internationalen Frauentag am 8. März eine Kleidertauschparty. Das Gleichstellungsbüro organisiert an diesem Tag Veranstaltungen im Stadtgebiet.

Die Verbraucherzentrale sei seit einigen Jahren regelmäßig dabei, sagt Simone Weinke. Ziel der Kleidertauschparty sei die Weiterverwertung von möglichst vielen Stücken, „damit sie eben nicht in der Mülltonne landen.“ Laura Leuders hatte in Dülmen bereits eine Tauschparty für Jugendliche organisiert. Jetzt sollen in Münster vor allem erwachsene Frauen Kleidung tauschen. „Der hohe Konsum hat negative soziale und ökologische Auswirkungen“, sagt die Verbraucherberaterin. Kleidung zu tauschen, damit sie länger getragen wird, spare beispielsweise CO-Emissionen bei Produktion und Transport.

Auch aus wirtschaftlicher Sicht gibt es gute Argumente für den Tausch. Frauen, die von Hartz IV lebten, „müssen günstig an Kleidung kommen“, weiß Schuldnerberaterin Simone Weinke. 37,87 Euro monatlich seien seit 2020 innerhalb der Sozialhilfe für Bekleidung vorgesehen. Eine Möglichkeit sei dann, bei Discountern einzukaufen. „Aber genau das wollen wir ja vermeiden“, sagt Weinke. Frauen, die trotzdem mal wieder ein paar „neue“ Teile haben möchten, die sie noch nicht getragen haben, können bei der Tauschparty von 14 bis 17 Uhr in der Aegidiistraße 46 stöbern. Vom 26. Februar bis zum 6. März werden Kleidungsstücke gesammelt und bepunktet. „Mit dem Punktesystem wollen wir Diskussionen vermeiden, damit wir eine möglichst hohe Wiederverwertungsquote erreichen“, sagt Weinke.

Es seien aber Ausnahmen möglich, beispielsweise bei Designerstücken. Den Punktegutschein können die Teilnehmerinnen dann am Tauschtag gegen Kleidung einlösen. Auch wer nichts abzugeben hat, darf ab 16 Uhr Kleidung mitnehmen.