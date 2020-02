Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch (19.2.) mitteilte, müssten bei einem Evakuierungsradius von 250 Meter um die Fundstelle neben den Anwohnern auch die Bezirksregierung, das LWL-Museum für Kunst und Kultur, die Universitätseinrichtungen rund um das Fürstenberghaus, das Stadthaus 1 und Bistumsgebäude wie der Dom und der Bischofssitz evakuiert werden. Die Stadt wird vor diesem Hintergrund die betroffenen Bereiche Stadthaus 1, Prinzipalmarkt 5 (Stadtkasse) und Rathaus / Stadtweinhaus an jenem Freitag (28.2.) nicht öffnen. Rathaus und Stadtweinhaus sollen nach einer möglichen Entschärfung wieder öffnen.

Der mögliche Evakuierungsradius beträgt 250 Meter Rund um die Fundstelle am Domplatz Foto: Stadt Münster

„ Wenn alles wie geplant abläuft, herrscht ab Mittag wieder Alltag. Wenn alles wie geplant abläuft, herrscht ab Mittag wieder Alltag. “ Stadtrat Wolfgang Heuer

Auch die Geschäfte in dem betroffenen Bereich „müssen sich darauf einstellen, erst nach einer möglichen Entschärfung öffnen zu können”, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die innerstädtischen Buslinien werden umgeleitet.

„Ab Freitagmorgen wird nicht mehr viel gehen rund um Dom, Rathaus und Fürstenberghaus. Das Wichtigste ist natürlich ein sicherer und reibungsloser Ablauf der Maßnahmen. Wenn alles wie geplant abläuft, herrscht ab Mittag wieder Alltag”, erklärt der zuständige Stadtrat Wolfgang Heuer.

Auf den Verdachtspunkt wurde man aufmerksam, weil am Domplatz versenkbare Poller in den Boden eingelassen werden sollen.

Vorbereitende Maßnahmen nach dem Mittwochsmarkt

Wenn am Mittwoch, 26. Februar, der Markt auf dem Domplatz beendet ist, beginnen vorbereitende Maßnahmen. So weit möglich, werden am Donnerstag die Arbeiten für die Öffnung der Verdachtspunkte fortgeführt. Am Freitag, 28. Februar, öffnen die Fachleute von der Kampfmittelbeseitigung schon am frühen Morgen die Verdachtspunkte, so dass möglichst mit Beginn der Helligkeit Klarheit herrscht, ob Blindgänger entschärft werden müssen. Sollte dies der Fall sein, würden umgehend die Evakuierungsmaßnahmen anlaufen.

Damit die Evakuierung ohne Verzögerungen ablaufen kann, sollten sich die Anwohnerinnen und Anwohner darauf einstellen, dass sie ab etwa 7 Uhr morgens den Evakuierungsbereich verlassen müssen, warnt die Stadtverwaltung vor. Je eher der Bereich geräumt sei, desto früher könnten mögliche Blindgänger entschärft werden. Mit Beginn der Evakuierungsmaßnahmen würden im Radius von voraussichtlich rund 250 Meter Straßensperrungen eingerichtet und Umleitungen ausgeschildert.