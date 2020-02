Piusallee: Wohnheim erstrahlt in neuem Glanz

Wohnraum ist ein knappes Gut in Münster. Das ist auch dem Alexianer-Verbund bewusst, der sich unter anderem um das Wohnheim an der Piusallee kümmert. Das 1972 erbaute Gebäude ist in die Jahre gekommen, und die Verantwortlichen standen vor vier Jahren vor der Entscheidung, ob es aufgegeben oder saniert werden soll.

Da die Lage exzellent ist, fiel die Entscheidung nicht allzu schwer. Zum Hafen oder Hauptbahnhof und in die Innenstadt sind es nur wenige Minuten auf dem Fahrrad oder zu Fuß. Ähnlich nah liegen Clemenshospital oder die Raphaelsklinik. In den beiden Krankenhäusern arbeiten die Bewohner des Wohnheims. Etwa die Hälfte sind Auszubildende, der Rest examinierte Pflegekräfte oder Ärzte. Auch die Clemensschwes­tern sind weiterhin dort beheimatet.

„Der Zustand des Gebäudes war nicht mehr zeitgemäß. So haben wir uns vor vier Jahren entschieden, zu renovieren und die Zimmer und Küchen aufzurüsten“, erklärt Andreas Mönnig, kaufmännischer Direktor Clemenshospital und Raphaelsklinik. 2017 begannen die zum Teil sehr aufwendigen Arbeiten. „Das Gebäude ist fast entkernt worden“, führt Michal Auth, Leiter der Haustechnik Raphaelsklinik, aus.

Bis auf die bauliche Struktur sei alles erneuert und energetisch saniert worden. Alle Installationen, technische sowie sanitäre Anlagen, Fußböden und Türen wurden ausgetauscht. Als eine Herausforderung stellten sich die notwendigen Sanierungsarbeiten an den Grundleitungen des Gebäudes heraus. Diese konnten zum Teil nur durch die abschnittsweise Öffnung der 60 Zentimeter starken Sohlplatte ausgetauscht werden.

Innen entspricht das Wohnheim jetzt dem aktuellen Stand der Technik. Von außen ist von den rund 4,4 Millionen Euro teuren Maßnahmen hingegen wenig zu sehen. Das Flachdach hat ein Gefälle bekommen und die Fallrohre führen nun an der optisch in ihrem ursprünglichen Zustand belassenen Fassade herunter. Im Januar sind die Arbeiten abgeschlossen worden.

Im Untergeschoss sind zehn Zimmer hinzugekommen. So können 110 Einheiten in einer Größe von circa 14 bis 17 Quadratmetern vermietet werden. Alle verfügen über ein eigenes Bad, pro Etage gibt es jeweils zwei neue Gemeinschaftsküchen. Die Wohnungen werden weiterhin an das eigene Personal für 350 Euro vermietet. Unmöbliert – das sei gefragt, sagt Christiane Jantzik, die „gute Seele des Hauses“: „Nach und nach wollten die Bewohner gerne eigene Möbel haben, und wir wussten nicht, wo wir die alten Sachen lagern sollten.“ Nur noch ein Gästezimmer ist komplett eingerichtet.

Die Wohnungen sind als eine Art Heimbasis gedacht, erklärt Pflegedirektorin Beate Mens: „Wir geben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit, kurzfristig hier zu wohnen, damit sie sich in Ruhe nach Wohnraum umschauen können.“ Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass die Bewohner durchaus gerne länger bleiben.

Problematisch gestaltet sich aktuell die Parksituation, da an den Nachbargebäuden Baustellen eingerichtet worden sind. Bald sollen die eigenen 30 Stellplätze wieder nutzbar sein.