Zu den fünf Weihnachtsmärkten in der Innenstadt wird wohl schon zum nächsten Advent ein sechster hinzukommen. Nach den Plänen der Verwaltung sollen auch am Harsewinkelplatz – zwischen Stubengasse und Ludgeristraße – bis zu zwölf Buden aufgestellt werden. Weitere Weihnachtsmarkt-Standorte in der Innenstadt sollen allerdings für die Zukunft ausgeschlossen werden.