Freie Bahn für Münsters Narren

Die Stadtverwaltung sorgt dafür, dass die Karnevalisten am morgigen Sonntag und am Rosenmontag (24. Februar) freie Bahn auf Münsters Straßen haben. Anlässlich der Schlüsselübergabe mit Oberbürgermeister Markus Lewe ist der Prinzipalmarkt am Sonntag von 7 bis 18 Uhr gesperrt.

Das Ordnungsamt weist vorsorglich darauf hin, dass Fahrzeuge, die am Sonntagmorgen auf dem Prinzipalmarkt stehen, kostenpflichtig abgeschleppt werden. Vorfahrt genießen die Narren auch am Rosenmontag. Von 9 bis 19 Uhr ist der Prinzipalmarkt dann für den Karneval reserviert.

Um 13.11 Uhr macht sich der Karnevalszug am Rosenmontag vom Schlossplatz aus auf den Weg. Dort löst er sich nach der Fahrt durch die Innenstadt und zurück bis 18 Uhr wieder auf.

Start um 9 Uhr

Schon ab 9 Uhr stellen sich die Zugteilnehmer auf dem Schlossplatz auf. Dann können Autofahrer nicht mehr in die Straße Schlossplatz einfahren. Alle anderen Straßen, die an der Zugstrecke liegen, werden zwischen 12 und 19 Uhr gesperrt. An zahlreichen Stellen in der Innenstadt besteht Rosenmontag ein Halteverbot. Fahrzeuge, die dort abgestellt worden sind, werden abgeschleppt. Einige Parkplätze können während des Umzugs nicht angefahren und auch nicht verlassen werden. Bis spätestens 19 Uhr sind die allermeisten Sperrungen wieder aufgehoben, schreibt die Stadt.

Auf dem Harsewinkelplatz werden Behindertenparkplätze als Alternative für die Heinrich-Brüning-Straße angeboten. Diese können am Rosenmontag bis 12 Uhr angefahren werden. Das Verlassen dieser Parkplätze ist jedoch erst nach der Freigabe der Zugstrecke, spätestens ab 19 Uhr, wieder möglich. Es wird empfohlen, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen.

Familienfreundliche Zone

An der Engelenschanze befindet sich die familienfreundliche Zone beim Rosenmontagszug. Mit Bannern und Luftballons wird der Straßenabschnitt entlang der Zugstrecke gut erkennbar gekennzeichnet.

Für Kinder, die Rosenmontag im Karnevalstrubel ihre Eltern verlieren, ist der Maxi-Turm im Stadthausturm am Prinzipalmarkt die zentrale Anlaufstelle. Erreichbar ist der Maxi-Turm von 12 bis 19 Uhr auch telefonisch: 02 51/ 49 25 55 5.