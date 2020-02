Rosenmontagszug startet um 13.11 Uhr

Natürlich fühlen sich Münsters Karnevalisten in tiefem Schmerz mit den Opfern des rassistischen Anschlags von Hanau und deren Familien verbunden. Das unterstreicht der Bürgerausschuss Münsterischer Karneval (BMK) um Präsident Dr. Helge Nieswandt in einer Erklärung, hat sich aber klar dafür entschieden, die Schlüsselübergabe am Sonntag und den Rosenmontagszug, zu dem 100 000 Menschen erwartet werden, uneingeschränkt durchzuführen. „Bunt soll der Karneval sein, weil er nicht nur alle Bevölkerungsschichten verbindet, sondern auch die hier lebenden Nationalitäten und Religionen. Genau dies trägt der Karneval in Münster in dieser Session nach vorne!“, heißt es in der Erklärung.

Die 84 Motivwagen, 24 Fußgruppen und acht Spielmannszüge werden sich am Rosenmontag um 13.11 Uhr (eine Stunde später als früher üblich) am Schlossplatz in Bewegung setzen. Die Wetterfrage, die in den vergangenen Jahren schon zu einer Absage und zu Verzögerungen geführt hatte, scheint diesmal nicht zu einer erneuten Zitterpartie zu werden. Zweistellige Temperaturen sind für Rosenmontag vorhergesagt, erst zum späten Nachmittag hin wird leichter Regen erwartet, und beim Wind sieht man in der Spitze Böen von bis zu 80 km/h voraus. Bei dieser Wetterlage würden die Wagen aber pünktlich losrollen.

Buntes Programm

Zu den 116 Zugnummern zählen 18 Wagen und elf Fußgruppen aus Losser. Zugkommandant Lothar Hitziger rechnet damit, dass der BMK-Kommandowagen an der Spitze des Rosenmontagszugs gegen 13.30 Uhr das Theater, gegen 14 Uhr den Servatiiplatz, gegen 14.15 Uhr die Engelenschanze, gegen 14.30 Uhr den Ludgeriplatz und gegen 15 Uhr das Rathaus erreicht. Der Prinzenwagen am Ende des Zuges wird die genannten Stationen gut eineinhalb Stunden später passieren.

Bereits am Sonntag (23. Februar) wird Prinz Thorsten II. gegen 13 Uhr das Rathaus stürmen. Das bunte Karnevalsprogramm beginnt um 11.30 Uhr.

Die Erklärung des BMK im Wortlaut „Wir sind in tiefem Schmerz mit den Opfern des Anschlages und deren Familien verbunden. Das Attentat hat uns sehr erschüttert. Nach der gestrigen Gedenkminute am Platz des Westfälischen Friedens haben wir uns klar für die Durchführung der weiteren Feierlichkeiten und des Höhepunktes des Karnevals mit dem Rosenmontagszug entschieden. Denn Prinz Thorsten II. verkündet in seinem Lied: „Münsters Karneval ist laut und bunt“. Unsere Jugendprinzengarde spricht uns mit ihrem Motto ebenso aus dem Herzen: „Karneval ist die Brücke, die uns alle verbindet.“ Diese beiden Aussagen zeigen die Einstellung der Karnevalisten zum Trotz gegen solche verqueren politischen Einstellungen und den Rassismus. Bunt soll der Karneval sein, weil er nicht nur alle Bevölkerungsschichten verbindet, sondern auch die hier lebenden Nationalitäten und Religionen. Genau dies trägt der Karneval in Münster in dieser Session nach vorne!“ ...