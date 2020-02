Schlüsselübergabe an den Prinzen findet früher statt – Rahmenprogramm gestrichen

„Wir fangen um 11 Uhr direkt mit der Schlüsselübergabe an das Jugendprinzenpaar an, sofort danach um 11.40 Uhr wird Prinz Thorsten von Oberbürgermeister Markus Lewe seine Insignien der närrischen Macht bekommen“, so BMK-Chef Helge Nieswandt. Abgesagt wurde der bislang geplante Aufmarsch der Gesellschaften vor dem eigentlichen Programm.

Auch die große Bühne wird nicht aufgestellt, somit fallen alle geplanten Tanzdarbietungen aus und auch die Stadtfanfaren können nicht auftreten. „Wir wollen mit den beiden wichtigsten Punkten, nämlich den Schlüsselübergaben, fertig sein, ehe es richtig stürmisch wird“, so BMK-Vize Robert Erpenstein.

Weil es den ganzen Sonntag stark regnen soll, wird ohnehin nur mit einem mäßigen Narrenandrang gerechnet. Ab Mittag soll es Böen bis 90 Kilometer in der Stunde geben. Sollte es doch nicht ganz so schlimm werden, will man zumindest noch Sänger auftreten lassen.

Keine Gefahr für den Rosenmontagszug

Für Rosenmontag besteht keine Gefahr, weil sich die Wetterlage schon am Sonntagnachmittag wieder beruhigen soll. Ob der Kinderumzug am Sonntag in Amelsbüren stattfinden kann, ist noch nicht entschieden. Nieswandt: „Wir als Organisatoren bedauern die verkürzte Schlüsselübergabe sehr, aber die Sicherheit der Akteure und des Publikums haben in jedem Fall Vorrang.“