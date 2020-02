Schlüsselübergabe eingedampft – Zug in Amelsbüren findet statt

Der Karnevalszug in Amelsbüren am Sonntagnachmittag findet trotz des Dauerregens statt. Das bestätigte am Sonntagvormittag der Präsident des Bürgerausschusses Münsterischer Karneval, Dr. Helge Niewandt. Danach halten die Organisatoren an der Planung fest. Die Wagen und Fußgruppen starten um 14.11 Uhr.

Abgespecktes Programm auf dem Prinzipalmarkt

Die Schlüsselübergabe an den Prinzen Karneval an Münsters Rathaus wird hingegen wetterbedingt stark eingedampft. Das abgespeckte Karnevalsprogramm findet zurzeit vor gut 400 durchnässten Karnevalisten auf dem Prinzipalmarkt statt. „Wir fangen um 11 Uhr direkt mit der Schlüsselübergabe an das Jugendprinzenpaar an“, kündigte Nieswandt am Samstag an. Abgesagt wurde der bislang geplante Aufmarsch der Gesellschaften vor dem eigentlichen Programm. Münsters Prinz Thorsten II. (Brendel) wird das Rathaus um 12 Uhr im strömenden Regen erobern.

Auch die große Bühne wurde nicht aufgestellt, somit fallen alle geplanten Tanzdarbietungen aus und auch die Stadtfanfaren können nicht auftreten. „Wir wollen mit den beiden wichtigsten Punkten, nämlich den Schlüsselübergaben, fertig sein, ehe es richtig stürmisch wird“, so BMK-Vize Robert Erpenstein am Samstag.

Weil es den ganzen Sonntag stark regnen soll, wurde ohnehin nur mit einem mäßigen Narrenandrang gerechnet. Ab Mittag soll es Böen bis 90 Kilometer in der Stunde geben.

Keine Gefahr für den Rosenmontagszug

Für Rosenmontag besteht keine Gefahr, weil sich die Wetterlage schon am Sonntagnachmittag wieder beruhigen soll. Nieswandt: „Wir als Organisatoren bedauern die verkürzte Schlüsselübergabe sehr, aber die Sicherheit der Akteure und des Publikums haben in jedem Fall Vorrang.“