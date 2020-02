Karnevalsumzüge am Sonntag: Was fällt aus, wer trotzt dem Wetter?

Wind und Regen machen den Karnevalisten am Sonntag einen Strich durch die Rechnung. So wurden in den Karnevalshochburgen das beliebte Kö-Treiben (Düsseldorf) und die Schull- un Veedelszöch (Köln) abgesagt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Sonntag in ganz NRW vor Sturmböen bis Windstärke 9. Dazu soll es heftig und fast pausenlos regnen.

Auch bei den etwas kleineren Umzügen im Münsterland gab es für Sonntag (23.2.2020) Absagen, andere Karnevalisten trotzen dem Wetter:

Everswinkel: Der Karnevalsumzug (geplant um 14.11 Uhr) fällt aus .

Der Karnevalsumzug (geplant um 14.11 Uhr) . Greven: Der Umzug findet wie geplant um 13.11 Uhr statt.

Der Umzug findet wie geplant um 13.11 Uhr statt. Gronau : Der Karnevalsumzug (geplant um 13.11 Uhr) wurde abgesagt .

: Der Karnevalsumzug (geplant um 13.11 Uhr) wurde . Havixbeck : Der Karnevalsumzug startet wie geplant um 14.11 Uhr.

: Der Karnevalsumzug startet wie geplant um 14.11 Uhr. Lüdinghausen- Seppenrade: Der Karnevalsumzug wurde abgesagt , das Programm im Zelt findet aber statt.

Der Karnevalsumzug wurde , das Programm im Zelt findet aber statt. Münster- Amelsbüren: Der Karnevalsumzug mit Lady Carneval wurde kurzfristig abgesagt . In der Innenstadt wurde das Rahmenprogramm bei der Schlüsselübergabe an den Prinzen eingedampft.

Der Karnevalsumzug mit Lady Carneval wurde . In der Innenstadt wurde das Rahmenprogramm bei der Schlüsselübergabe an den Prinzen eingedampft. Schöppingen : Der Umzug soll wie geplant um 13.11 Uhr starten.

: Der Umzug soll wie geplant um 13.11 Uhr starten. Steinfurt- Borghorst : Der Karnevalsumzug (geplant um 14.30 Uhr) wurde abgesagt .

: Der Karnevalsumzug (geplant um 14.30 Uhr) wurde . Warendorf-Hoetmar: Der Umzug ist wie geplant um 11 Uhr gestartet.

Die gute Nachricht für die Narren: Die Rosenmontagszüge sind nach den Prognosen der Meteorologen nicht gefährdet.