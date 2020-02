Rosenmontagszug 2020 in Münster - Fotos & Video

Münster -

Bunte Kostüme, vielfältige Wagen und gute Laune. Der diesjährige Rosenmontagszug in Münster bot viele Eindrücke. Auch in diesem Jahr waren die Karnevalisten wieder kreativ - und stifteten in Münsters Innenstadt gute Laune. Fotos und ein Video vom Umzug.