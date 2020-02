Oskar „Ossi“ Rohr ist eine deutsche Fußballlegende. 1932 schoss er den FC Bayern München zur ersten deutschen Meisterschaft. Danach entschied er sich, ins Ausland zu wechseln. Ab 1934 spielte er in Frankreich. Die inzwischen in Deutschland an die Macht gekommenen Nationalsozialisten erklärten ihn daraufhin zum Fahnenflüchtigen und zur Unperson.